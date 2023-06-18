القضاء يصدر إجراءات قانونية وأحكام قضائية ضد خطاب الكراهية والعنف

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، نبذه كافة أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف.

وذكر بيان للمجلس، إن “بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في الثامن عشر من حزيران، يؤكد مجلس القضاء الأعلى نبذه كافة أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف”.

وافت إلى، أن “العديد من الإجراءات القانونية والأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم ضد خطاب الكراهية والعنف”.

وتابع البيان، أن “القضاء يدعم إشاعة روح التسامح بين المجتمعات وتقبل الثقافات والحوار واحترام الرأي الآخر”.