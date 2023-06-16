نائب يؤكد وجود هدر “كبير” بصرف الأموال في نينوى

أكد عضو مجلس النواب، خالد العبيدي، اليوم الجمعة، وجود هدر كبير في صرف الأموال المخصصة لمحافظة نينوى، فيما دعا جميع الجهات التنفيذية والرقابية الى تحمل مسؤولياتها للحفاظ على اموال الشعب العراقي وحمايتها من الاستغلال.

وقال العبيدي في بيان، إن “نينوى هي أكبر محافظة عراقية تعرضت للدمار والتخريب على يد عصابات داعش الاجرامية، وبدلا من ان تكون مسؤولية الادارة فيها بحجم معاناتها نجد انها تعاني من الفوضى وسوء التخطيط في تنفيذ اولويات أهالي المحافظة”.

وأشار إلى ان “ما عرضته وثائق حكومية عن المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى تشير الى انه تم صرف أكثر من 6 ترليونات و128 مليار دينار عراقي اي ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار، عدا عن اموال كبيرة اخرى خصصتها دول ومنظمات اممية لإعمار المحافظة، ومع ذلك، لا يزال الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومعه أقضية ونواحي نينوى يعاني من مستويات مروعة من الدمار وبعضها من ضعف أو غياب شبه كامل في البنية التحتية”.

وأضاف، أن “أية مقارنة منصفة للمبالغ المصروفة والوارد ذكرها في الوثائق الحكومية مع واقع المشاريع في نينوى يشير الى وجود هدر كبير في صرف الأموال، لأسباب قد تتعلق بالفساد المالي والإداري وحتى السياسي، أو سوء في التخطيط وفوضى في تحديد الأولويات، أو عدم الشفافية في الإجراءات المالية نتيجة غياب الرقابة الكافية، أو بسبب بعض أو كل ما ذُكر أعلاه”.

ودعا العبيدي، “جميع الجهات التنفيذية والرقابية الى تحمل مسؤولياتها تجاه أهل نينوى للحفاظ على اموال الشعب العراقي وحمايتها من الاستغلال، من خلال المطالبة بتوضيح الإجراءات المتبعة في صرف الأموال ومنح العقود وتقدير تكلفتها الحقيقية، وآليات تحديد أهمية المشاريع لضمان أنها تتم وفقًا لحاجة اولويات المواطنين الاساسية وتنفذ على أساس القوانين ومبادئ المنافسة العادلة والشفافية”.