يونيو 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حزب سياسي يتزعمه مستشار للسوداني يخوض انتخابات مجالس المحافظات

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فى :أخبار عــامة
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حزب سياسي يتزعمه مستشار للسوداني يخوض انتخابات مجالس المحافظات

أعلن رئيس حزب “وحدة أبناء العراق” أنور الندى اللهيبي، اليوم الجمعة، أن حزبه الذي وصفه بأنه “مستقل” سيخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.

وقال اللهيبي والذي يشغل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المناطق المحررة في العراق، في بيان مقتضب إنه حزبه سيخوض تلك الإنتخابات في محافظة نينوى فقط.

هذا وكان صوّت مجلس النواب العراقي قد صوت في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

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