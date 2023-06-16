خطة امريكية جديدة لمواجهة ميليشيات ايران في سوريا

مصدر مطلع يكشف: هذه هي الخطة الامريكية الجديدة لمواجهة ميليشيات ايران في سوريا

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية تجهز مجموعات من العشائر العربية في شرقي الفرات للسيطرة على المنطقة الحدودية المشتركة مع العراق والأردن لمواجهة ميليشيات إيران في سوريا ، بعد رفض وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المشاركة بهذه القوات.

المصدر الكوردي الذي رفض الكشف عن هويته ، لأسباب أمنية، قال لـ(باسنيوز): إن “القوات الأمريكية تجهز مجموعات تنتمي للعشائر العربية لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا، ونشرها على الحدود العراقية والأردنية”.

وأضاف ” من بين تلك المجموعات (قوات الصناديد) العربية التي تنتمي لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة وقوات (ثوار الرقة)، و(جيش سوريا الحرة) الموجود في منطقة التنب على الحدود الأردنية ومجموعات أخرى حيث تجري تجهيزها للمرحلة المقبلة”.

وأوضح المصدر ، أن “القوات الأمريكية لديها مشروع للسيطرة على الشريط الحدودي مع العراق والأردن وصولا إلى منطقة التنب التي يسيطر عليها (جيش سوريا الحرة) وهو فصيل من فصائل المعارضة السورية على الحدود مع الأردن، لمواجهة النفوذ الإيراني”.

وأشار المصدر ، إلى أن “قوات وحدات حماية الشعب ترفض مشاركة القوات العربية لمواجهة ميليشيات إيران بسبب علاقات الحزب الأم ، حزب العمال الكوردستاني PKK الحميمة مع طهران”.

وأردف المصدر ، بالقول أن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير قادرة على اتخاذ قرار مشاركة مواجهة ميليشيات إيران إلا بالرجوع إلى قنديل، لأن أي مواجهة عسكرية مع ميليشيات إيران في سوريا سوف لن يقبلها PKK الذي يتلقى الدعم من طهران وميليشيات الحشد في العراق وسوريا”.

لافتاً ، إلى أن “المساعي الأمريكية تأتي بالتزامن مع أنباء عن أن إيران والنظام وميليشياتهما يقومون بتجهيز تشكيلات عسكرية لشن عمليات ضد القوات الأمريكية في سوريا، تحت مظلة محاربة قوات الاحتلال في البلاد”.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت مؤخرا أن مسؤولين أمريكيين قد التقوا بـ بندر حميدي الدهام قائد قوات ‹الصناديد› في ناحية تل كوجر شرقي قامشلو، وكذلك مع قائد (ثوار الرقة)، حول الموضوع ذاته.