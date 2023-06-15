نيجيرفان بارزاني: يجب اتخاذ الخطوات لإجراء الانتخابات بأقرب وقت

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجوب اتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان بأقرب وقت، وذلك في اجتماع عقده مع وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وزار وفد ممثل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس (15 حزيران 2023)، أربيل، تلبية لدعوة رسمية من رئيس إقليم كوردستان، لغرض مناقشة الخطوات التحضيرية لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، حضر الاجتماع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت، نواب رئيس اقليم كوردستان، وفريق مختص من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مع رئيس واعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات العراقية.

أكد نيجيرفان بارزاني على الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات إقليم كوردستان، وأبدى استعداد رئاسة وحكومة وجميع الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح العملية الانتخابية.

من جانبهم عبّرت بلاسخارت وفريق يونامي، عن دعمهم لخطوات رئيس إقليم كوردستان، مؤكدين الاستعداد لتقديم المساعدة لإجراء وإنجاح الانتخابات.

وشكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين، رئيس إقليم كوردستان على الدعوة واهتمام رئيس الإقليم بتبادل الآراء والحوار، مبدياً الاستعداد لإجراء انتخابات إقليم كوردستان بموجب القانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب لإجرائها.

وفي هذا الصدد، تقرر الاستمرار في التواصل بهدف تحديد موعد لإجراء الانتخابات المنتظر إجراؤها في إقليم كوردستان.