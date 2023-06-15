يونيو 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 15 يونيو/ حزيران 2023، وفداً من مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية برئاسة رئيس المجلس بسّام سالم.

وخلال الاجتماع ، قدم أعضاء الوفد نبذة عن أعمالهم وأنشطتهم ومشاريعهم في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك أعربوا عن استعدادهم للتنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية وفاعلية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطور السريع الذي يشهده العالم اليوم بهذا الشأن، ولا سيّما في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام البشرية في المجالات كافة.

كما جدد رئيس الحكومة رغبة المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان بالتنسيق مع الهيئة، وأكد أيضاً على أهمية وجود تمثيل للإقليم في الهيئات والمؤسسات الاتحادية.

 

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