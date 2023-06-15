اجتماع عراقي تركي لبحث آلية استئناف ضخ النفط من كوردستان

توصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، والمتوقف منذ 25 مارس/ آذار الماضي.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، في تصريح صحفي : إنه “تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي”.

وأضاف العبادي ، أن “الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن”، موضحاً أن “أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي”.

وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كوردستان بمعدل 500 ألف برميل يومياً.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، صرح في وقت سابق من الشهر الماضي ، بأن العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.