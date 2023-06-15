بكلفة تزيد عن 13 مليار دينار .. بناء وإصلاح الطرق في 64 قرية بدهوك

كشف المسؤول الفني لمديرية اصلاح الطرق في محافظة دهوك، ھەڤال علي محمد، اليوم الخميس، عن البدء ببناء وتصليح الطرق في 64 قرية تابعة لمحافظة دهوك.

وقال محمد :”بدأنا بتنفيذ 16 مشروعاً لبناء وإصلاح جميع الطريق في 64 قرية من موازنة محافظة دهوك، وبكلفة تصل الى 13 مليار و500 مليون دينار”.

مبيناً أنه “بالإضافة الى بناء وإصلاح الطرق، سيتم ايضاً العمل على اصلاح الجسور التي تضررت بعضها جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها هذه المناطق خلال العام الحالي”.