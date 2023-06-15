تخصيصات نينوى في الموازنة تصل لنحو 3 تريليونات دينار

أفاد عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني بأن تخصيصات المحافظة في الموازنة الاتحادية تصل الى نحو 3 تريليونات دينار.



وقال النائب شيروان الدوبرداني لشبكة رووداو الاعلامية ان “تخصيصات الموازنة لمحافظة نينوى تتضمن عدة أبواب، منها اكثر من 623 مليار دينار بتنمية الاقاليم، و105 مليارات دينار لاعادة دعم الاستقرار، و75 مليار دينار لمطار الموصل الدولي، و750 مليون دولار لمشروع الطاقة الحرارية في حمام العليل، و350 مليون دولار تخصيصها لثلاث مستشفيات كل مستشفى بسعة 100 سرير”.

واشار الدوبرداني الى ان “137 مليار دينار هي حصة محافظة نينوى من صندوق الاعمار للمناطق المحررة، فضلا عن 100 مليار دينار حصة المحافظة من صندوق المحافظات الاشد فقراً، و تخصيص 50 مليار دينار للقحطانية والبعاج وسنجار وزمار وسهل نينوى”.

النائب شيروان الدوبرداني، نوه الى ان “حصة المحافظة بشكل عام في موازنة 2023 تبلغ نحو 2 تريليون و900 مليار دينار عراقي، اضافة الى تخصيص درجات في التعيينات لنينوى”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في بيان له يوم الاثنين (12 حزيران 2023) ان الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، فجر الاثنين (12 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 بعد أكثر من 4 أيام على عقد الجلسات منذ الخميس الماضي.

وعقد مجلس النواب العراقي، الأحد (11 حزيران 2023)، جلسته الخاصة بشأن استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة العامة، لليوم الرابع على التوالي والتي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وحضر جلسة الأحد، 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.