رئيس حكومة كوردستان يفتتح مصرف جيهان في أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 الفرع الرئيسي لمصرف جيهان ومبنى الادارة العامة للمصرف في أربيل، موضحاً أنه لا ينبغي ان يكون المصرف لتحويل الاموال فقط، وإنما يجب أن تصبح مؤسسات تساعد المواطنين أكثر، مؤكداً على أن حكومته مصرة على توحيد النظام المصرفي في كوردستان، ونحن على اتصال بمحافظ البنك المركزي العراقي، وكان دوره ايجابياً معنا، وأطلب منهم تسريع هذه العمليات.

والتقى رئيس الحكومة مع مسؤولي وموظفي المصرف في مراسم افتتاح الفرع الرئيسي الجديد في أربيل وشكرهم على مشاركتهم في مشروع “حسابي” الذي أطلقته الحكومة.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم الافتتاح “أولينا في هذه الحكومة اهتماماً كبيراً بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية لاقليم كوردستان، ويعتبر النظام المصرفي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد”.

وأضاف رئيس الحكومة “يسعدني جداً أن أرى أن مصرف جيهان هو أحد البنوك التي تمكنت من التكيف مع المعايير الدولية، وكذلك مشاركتهم في المشروع الذي دعتهم اليه حكومة إقليم كوردستان للمشاركة فيه، وهو مشروع حسابي لرقمنة نظام رواتب موظفي كوردستان، ويسعدني أيضا ان هناك سبعة بنوك أخرى قد أعربت عن استعدادها للمشاركة في المشروع، ونأمل ان يتم تضمين رواتب جميع موظفي كوردستان في هذا النظام في السنتين القادمتين”.

وأشار مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان الى أنه “في الوقت نفسه سنتحدث الى المصارف الاخرى ليتمكن جميع المواطنين من خارج القطاع العام من المشاركة في هذه العملية وأن يصبحوا مالكين لحسابي في بنوك كوردستان، لان ذلك سيخلق بالطبع علاقة أقوى بين المواطنين والبنوك”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “لا ينبغي ان يكون المصرف لتحويل الاموال فقط، وإنما يجب أن تصبح مؤسسات تساعد المواطنين أكثر، ويمكن للمواطنين الاستفادة من جميع التسهيلات والمزايا المصرفية لتحسين سبل عيشهم”.

وتابع بارزاني قائلاً “نحن في حكومة إقليم كوردستان مصرون على توحيد النظام المصرفي في كوردستان، ونحن على اتصال بمحافظ البنك المركزي العراقي، وكان دوره ايجابياً معنا، وأطلب منهم تسريع هذه العمليات لمساعدة النظام المصرفي في إقليم كوردستان”.

مصرف جيهان للاستثمار والتمويل مؤسسة مالية تقدم الحلول المالية المبتكرة ضمن أبعاد الاستدامة المجتمعية والشمول المالي، وهو مشروع استثماري لمجموعة شركات جيهان، وتم افتتاح المبنى الرئيسي الجديد للمصرف في أربيل.

وبحسب هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، فإن 95% من موظفي مصرف جيهان هم من إقليم كوردستان.

يعتبر المبنى الذي افتتح اليوم هو الفرع الثالث للمصرف في أربيل، والفرع الثاني عشر في عموم محافظات العراق.