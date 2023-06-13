نيجيرفان بارزاني: ينبغي تنفيذ قانون الموازنة بصورة عادلة ومراعاة كيان إقليم كوردستان

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كوردستان ككيان سياسي دستوري.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (13 حزيران 2023)، حول المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وأدناه نص البيان:

“نرحب بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، ونأمل أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار. نشد على أيدي كل السادة الذين عملوا بإخلاص من أجل مصالح المواطنين والمساواة بين أبناء شعب العراق.

من المؤسف أن مناقشات مجلس النواب، شهدت تصرفات غير صحيحة تجاه حقوق إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها من جانب بعض النواب. فما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، وهذا التوجه وطريقة التعاطي هذه لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق.

ينبغي تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كوردستان ككيان سياسي دستوري، وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما. يجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية.

ما رأيناه خلال مناقشة الموازنة العامة هو مصدر قلق عميق، وأثبتت هذه الحقيقة مرة أخرى أن انقسام الأطراف الكوردستانية يلحق الضرر بإقليم كوردستان، وإلى جانب هذا، نستطيع من خلال الإرادة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة أن نتخذ من ذلك فرصة لتعزيز الثقة بيننا وإعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل، وتهدئة التوترات وحل الخلافات من أجل تعزيز قوة العراق وإقليم كوردستان”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في بيان له يوم الاثنين (12 حزيران 2023) ان الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، فجر الاثنين (12 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 بعد أكثر من 4 أيام على عقد الجلسات منذ الخميس الماضي.

وعقد مجلس النواب العراقي، الأحد (11 حزيران 2023)، جلسته الخاصة بشأن استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة العامة، لليوم الرابع على التوالي والتي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وحضر جلسة الأحد، 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.