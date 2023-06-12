السوداني: الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤيتها.

وقال السوداني في بيان، “نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، كما نعبر عن شكرنا لرئاسة وأعضاء مجلس النواب، للجهود التي بذلت والحرص على إقرار الموازنة”.

وأضاف أن “الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمس المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية”.

وأشار إلى، أن “حكومتنا لقد ارتكزت بتقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص”.

وتابع أن “انطلاقا من هذا، ستعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب”.

واختتم قائلا: “نقدر عاليا كل الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة ونخص بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية”.