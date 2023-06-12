في بيان الى الرأي العام.. الرئيس بارزاني: إقليم كوردستان ليس خط أحمر فحسب بل هو خط الموت

إما كوردستان أو الفناء

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الاحد ، “مؤسف جدا ، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني” .

مضيفاً في رسالة الى الرأي العام : ” يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت الى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات . “

موضحاً ” فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان قد توصلتا الى إتفاق جيد وايجابي لحل المعضلات ،من أجل توطيد دعائم الإستقرار في البلد وخدمة الناس ، الإ أن مافعلته بعض الأحزاب السياسية ، وللأسف ، من جحود ٍ و إنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان”.

مردفاً “الإ أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت” .

وتابع الرئيس بارزاني ، بالقول ” إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور” .

مستدركاً ” والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي ، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية.”

مشدداً ” وإننا نؤكد أن إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني ، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكوردستاني . ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كوردستان . فبالنسبة لنا ، أن إقليم كوردستان ليس خطاً أحمر فحسب ، بل هو خط الموت أيضاً ، فإما كوردستان أو الفناء” .