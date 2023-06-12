خلاف عائلي يودي بحياة شخص وإصابة آخر في دهوك

أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة آخر من عائلة واحدة نتيجة خلاف مع أبناء عمومتهم.

وأضاف مسؤول اعلام شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، ان “الجريمة وقعت في الساعة السادسة من صباح اليوم، بعد شجار بين الضحية وأبناء عمومته ما أدى الى مقتله واصابة شقيقه بجروح بليغة”.

وقال هيمن سليمان، إن “قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، والجريح الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بملاحقة ثلاثة متهمين بعد ان فّروا من موقع الجريمة”.