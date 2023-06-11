يونيو 11, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الديمقراطي الكوردستاني يقرر القبول بالمصادقة على الموازنة الاتحادية ويتحدث عن إفشال مؤامرة

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكوردستاني يقرر القبول بالمصادقة على الموازنة الاتحادية ويتحدث عن إفشال مؤامرة

قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، القبول بتصديق الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)، فيما أكد إفشال مؤامرة للتدخل بإقليم كوردستان.

وذكر الحزب في بيان، أن “الحزب وفي إطار الشعور بالمسؤولية تجاه حياة ومعيشة مواطني إقليم كوردستان، بذل جهوداً كثيرة لتكون المواد والفقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، متوافقة مع الاستحقاق الدستوري واتفاق إدارة الدولة لتشكيل الحكومة واتفاق حكومة الإقليم مع المركز، وتوفير المستحقات المالية لكورد”.

وأضاف أن “الحزب حاول وبشكل جدي إفشال المؤامرة التي كانت قائمة بشكل منظم للتدخل في سيادة الإقليم وتصغير كيانه وتقليل سلطاته المثبتة في الدستور”.

وتابع: “على الرغم من أن جميع طموحاتنا لم تأت في الموازنة لأنه كان يجب ألّا يتم تغيير نص الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء، لكن لأجل إطلاق يد الحكومة بمسألة الرواتب واستمرار الاستثمار وعدم استمرار المشكلات، قررنا إقرار المصادقة على الموازنة”.

ووجه الحزب الديمقراطي، شكره لكتلته النيابية داخل مجلس النواب، والفريق الوزاري للحزب في الحكومة الاتحادية، الذين أدوا أدوارهم بكل إخلاص”.

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