كتلة نيابية: حسم المواد الخلافية بالموازنة الخاصة بإقليم كردستان سيمهد لإقرار قانون النفط والغاز

أكد المتحدث باسم كتلة الصادقون محمد البلداوي، الاحد، أن حسم التصويت على المواد الخاصة بإقليم كردستان في مشروع الموازنة العامة الاتحادية، سيمهد لإقرار قانون النفط والغاز.

وقال البلداوي ، إن “ما صوت عليه من مواد خلافية الخاصة بالإقليم ستكون ثابتة”، لافتا الى ان “المواد التي تخص الإقليم سوف تكون أساس لإقرار قانون النفط والغاز”.

وأضاف، أن “التصويت على المواد الخلافية المتعلقة بإقليم كردستان مرت بمخاض عسير”، مشيرا الى انها “أنجزت وسوف تصفر جميع المشاكل وستنظم العلاقة المستقبلية بين الإقليم والمركز”.

ولفت البلداوي، الى ان “المواد الخلافية من 13 الى 19 ستبقى موجود في تفاصيلها في الموازنتين المقبلتين 24 و2025 لحين إقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن انها استندت للمواد الدستورية”.