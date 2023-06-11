محطة المياه الثقيلة في دهوك تعالج 70 ألف متر مكعب من المياه شهرياً

تعالج محطة المياه الثقيلة في دهوك أكثر من ٧٠ ألف متر مكعب من المياه شهرياً بعد إنشائها بتكلفة تقدر بمليون دولار.

وتشكل معالجة المياه الثقيلة عبر إنشاء المحطات، جزءاً من برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف تقليل المخاطر البيئية.

وقد بدأت محطة معالجة المياه الثقيلة في دهوك بالعمل على مساحة ٢٠ دونماً من الأرض، وبتكلفة مالية تقدر بمليون دولار، وتقوم المحطة حاليا بإنتاج أكثر من ٧٠ الف متر مكعب من المياه النظيفة، شهرياً.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، بأن محطة معالجة المياه الثقيلة بدهوك تُعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه الثقيلة في إقليم كوردستان، وسيكون لها تأثير كبير في زيادة كمية المياه الجوفية.

وقالت مديرة المحطة أشواق ذنون، إن «المحطة تعمل بشكل طبيعي دون استخدام أي أجهزة، وتستقبل أكثر من ٧٠ ألف متر مكعب من المياه شهرياً».

وعن إنتاج المحطة اليومي، أشارت أشواق ذنون إلى أنها «ننتج ٣٠٠ ألف متر مكعب من المياه يومياً، فضلاً عن استقبالها لنحو (٣٠ – ٤٠) صهريج مياه ثقيلة من المناطق المختلفة لمحافظة دهوك، لتتم معالجتها بعد ذلك بمراحل وبأسلوب علمي».

وتم تأسيس محطة معالجة المياه الثقيلة في دهوك عام ٢٠١٩، ويمكن استخدام المياه النظيفة التي تنتجها في الأعمال الزراعية وتربية الماشية، كما تساعد في رفع منسوب وزيادة كمية المياه الجوفية تحت الأرض.