الرئيس بارزاني يدعو من أربيل كورد سوريا الى توحيد الصف وتمتين التحالفات

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، كورد سوريا الى توحيد الصف وتمتين التحالفات بشكل أكبر. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري الذي عقد اليوم في اربيل.

ورحب الزعيم بارزاني بحسب بيان، بـ”الضيوف القادمين لمدينة اربيل وتمنى لهم النجاح ، وان يكون المؤتمر بمستوى مطالب جماهير الحزب، مثمنا دور الحزب في ثورتي ايلول وكولان وتقديره ل-(لشكرى روز=جيش الشمس) في الحرب ضد إرهابيي تنظيم داعش والذي قدم العشرات من الضحايا من أجل الوطن”.

وعبر بارزاني عن شكره للحاضرين وجميع المناضلين السابقين والحاليين الذين كان لهم دور مهم في الحركة التحررية للشعب الكوردي، كما حيا الجماهير الصامدة وكذلك النازحين واللاجئين في البلدان الاخرى وكذلك الذين صمدوا بالبقاء في ديارهم”.

وعبر بارزاني عن أمله ان “تتحسن الاوضاع بما يسمح لهم بالعودة الى ارض الاباء والاجداد وان يتوحدوا في مواجهة التحديات، مطالبا بتمتين علاقات الصداقة والتحالفات بشكل أكبر”.

وأضاف، أنه “منذ الايام الأولى لأحداث سوريا في عام 2011 كان داعما ومساندا لهم لكي يكونوا موحدين ومتناغمين وان يكونوا صوتا واحدا في اصدار اي قرار يتم استحسانه”.

وأشار بارزاني إلى انه “كان مساندا لهم في عقد ثلاثة مؤتمرات بحضور الجميع (مؤتمران في اربيل وثالث في دهوك) من اجل النضال والعمل القومي الجماعي المشترك”.

واستدرك، انه “للاسف تم خلق العراقيل ولكن طريق كفاح الشعب طويلة والذين يكونون سببا في وضع العراقيل امام مكتسبات الشعب الكوردي سيدفعون ضريبة ذلك”.

واختتم بارزاني كلمته بالتأكيد على أنه سيكون دوما داعما ومساندا لهم من أجل نضال قومي ووطني حقيقي يخدم القضية العادلة للشعب الكوردي في سوريا”.

يذكر أن أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري انعقد اليوم بحضور أكثر من 220 عضوا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ويستمر لمدة يومين وفيه سيتم انتخاب 29 عضوا للجنة المركزية وبعدها سيتم انتخاب الأمين العام للحزب الديموقراطي الكوردستاني- سوريا.