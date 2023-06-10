معلناً حجم الديون المدفوعة لإيران.. مستشار السوداني يطمئن: الكهرباء ستتحسن تدريجياً

أعلن مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم السبت، حجم الديون المدفوعة لإيران، فيما أكد أن المواطنين سيشهدون تحسنا تدريجيا بالكهرباء.

وقال الناصري في تغريدة له على تويتر، إن” مجموع الأموال الإيرانية التي أطلقها العراق منذ تولي حكومة محمد شياع السوداني، حتى الآن حوالي 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى 1 مليار يجري إطلاقه”.

وأضاف الناصري: “في المقابل سيشهد المواطنون تحسنا تدريجيا بالكهرباء بالتزامن مع خطط العراق الجديدة، بالتوجه إلى استثمار الطاقة النظيفة والاستفادة من الغاز العراقي”.