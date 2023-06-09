مسرور بارزاني: آمل أن تتعامل الكتل الكوردستانية مع قانون الموازنة بحس المسؤولية

عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تتعامل الكتل الكوردستانية مع قانون الموازنة بحس المسؤولية الوطنية.

ونشر مسرور بارزاني على موقعه في تويتر، “آمل أن تتعامل الكتل الكوردستانية مع قانون الموازنة بحس المسؤولية الوطنية، وحماية كيان الإقليم وحقوقه الدستورية والمالية، والوقوف ضد أي محاولة لإضعاف موقف الإقليم”.

ويأتي هذا قبيل جلسة مرتقبة لمجلس النواب العراقي للتصويت على قانون الموازنة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وكان ينبغي أن تبدأ الجلسة الساعة الواحد ظهرا لكن تم تأجيلها.

وتم عقد الجلسة يوم الخميس، بحضور 258 نائباً، والتصويت على بعض المواد ليتم لاحقا تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة.