وزير الداخلية العراقي يعلن قرب افتتاح دائرة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة في حلبجة

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قرب افتتاح دائرة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة حلبجة.

جاء ذلك في اليوم الثاني على التوالي، الجمعة (9 حزيران 2023) من زيارة وزير الداخلية العراقي إلى إقليم كوردستان، حيث زار حلبجة والتقى بمسؤوليها.

وزير الداخلية العراقي، أكد أن “القريب العاجل سيشهد افتتاح عدة دوائر للوزارة في حلبجة من بينها دائرة الأحوال المدنية، والجوازات، والإقامة”.

واستمع الوزير الى أهم احتياجات ومطالب مديري المرور، والإقامة في المحافظة، بما يضمن نجاح العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، طبقاً للبيان.

كما زار عبد الأمير الشمري “اللواء الحادي والعشرين لقوات الحدود، وعقد اجتماعاً مع عدد من الضباط والمنتسبين، واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها”.

عبد الأمير الشمري، شدد على “أهمية تكثيف الجهود، والمتابعة من أجل تأمين الحدود، ومنع عمليات التهريب، ومكافحة المخدرات”.

يذكر أن وزير الداخلية العراقي حط في اليوم الأول من زيارته في السليمانية.

وعقد أمس الخميس، اجتماعاً فور وصوله والوفد المرافق له بحضور رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من المسؤولين.

وبحث الاجتماع “آلية ضبط الحدود الدولية وتعزيز الموانع”، مشدداً على “ضرورة تكثيف العمل المشترك بين بغداد وإقليم كوردستان العراق في جميع المجالات الأمنية”.

وتفقد عبد الأمير الشمري “لواء الحدود الثالث ولواء الحدود الحادي والعشرين”، موجهاً بـ “تعزيز هذين اللواءين بجميع احتياجاتهما من أجل تنفيذ المهام المناطة بهما”.