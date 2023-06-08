مسعود بارزاني لفناني كوردستان: ادعم مطالبكم ومتضامن معكم لحل مشاكلكم

اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس، عن تضامنه مع فناني الإقليم ودعمه لمطالبهم.

وبحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الزعيم الكوردي استقبل عددا من فناني كوردستان.

واشار البيان إلى أن بارزاني “عبر عن تثمينه لدور الفنانين في تاريخ و ثقافة ووعي شعب كوردستان واكد ان الدور الذي يؤديه الفنان للتعريف بشعبه يمكن أن يكون أكبر بكثير من الدور والتأثير الذي يؤديه السياسي في تعريف قضية شعب كوردستان”.

واضاف بارزاني ان “الفن يجب أن يكون في خدمة القضية العادلة لشعب كوردستان وان يكون سببا في التعايش وقبول الاخر و حب الوطن والانسانية”.

ووفقا للبيان؛ أن في جزء آخر من اللقاء عبر بارزاني عن تضامنه مع الفنانين لحل مشاكلهم واعلن انه داعم لمطالب الفنانين بكل ما أمكن، متمنيا ان يتمكن الفنانون من خدمة تطوير الثقافة الفنية لدى شعب كوردستان بسعادة و دون مشاكل .

وفي جزء آخر من اللقاء اطلع بارزاني الحضور على الوضع السياسي، وفي اللقاء نفسه تحدث عدد من الفنانين عن مشاكلهم و مقترحاتهم و مطالبهم لبارزاني، بحسب البيان.