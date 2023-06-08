يونيو 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 حزيران (يونيو) 2023، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، التباحث بشأن ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور واحترام الاتفاقات.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وبهذا الصدد جدد رئيس الحكومة التأكيد على أننا بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وذلك بهدف حماية الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، ولن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.


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