صدور العدد الاول من صحيفة “رؤى أربيل”

أعلنت مؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، صدور العدد الاول من صحيفة رؤى أربيل النصف شهرية، والتي تسعى الى وضع حجر الاساس لعلم الصحافة الاستشرافية للمستقبل وخاصة استشراف السياسية، فهذا العنوان يعد من أهم العناوين الاستراتيجية والاهتمام بهذا العلم يزداد يوماً بعد يوم، حسب ما ذكر رئيس تحرير الصحيفة في العدد الاول.

وتتضمن الصحيفة الصادرة باللغة العربية موضوعات مختلفة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفني فضلاً عن أخبار منوعة عن الثقافة والصحة والرياضة أيضاً.

وقال سعد هموندي رئيس تحرير الصحيفة في مقال له في العدد الاول للصحيفة “نحن اليوم في زمن متدفق هادر وتأريخ يجري تصنيعه وإخراجه بإرادة الاقوياء والمتمكنين، ففي هذا البحر العاصف ستبحر رؤى أربيل لتكون منبراً إعلامياً بكلمات صادقة محركة مجاذيفها بإصرار وعزيمة، حتى لا تذهب بها رياح المتغيرات الكاسحة، وليس ثمة مجاذيف أقوى من مجاذيف الحقائق المنسلخة من قلب الواقع والمحررة من البهرجة وأهواء الغرور”.

ويُذكر أن مؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، لديها مجلة شهرية بعنوان “رؤى المستقبل”، والتي صدر أول عدد لها شهر شباط الماضي.

مؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، تعمل على مواكبة الرؤى التنموية الطموحة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ودعم السياسات العامة واستشراف المستقبل في ظل التطوّرات المتسارعة من أجل التنبؤ السليم لمستقبل أفضل.

وتُعنى المؤسسة أيضاً، بإجراء الدراسات والبحوث في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية للقضايا التي تهمّ المنطقة وتؤثّر في مستقبلها.

كما تعمل على إجراء استطلاعات الرأي، بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المطلوبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، كالندوات والمؤتمرات.