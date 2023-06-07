الرئيس بارزاني يتواصل مع السوداني ويدعو لإنهاء التدخلات العسكرية في (المتنازع عليها)

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، الى انهاء التدخلات العسكرية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني (فرع كركوك) محمد كمال، افاد بأن “الرئيس بارزاني تواصل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن مشكلة الأراضي الزراعية في قرية طوبزاوه وتركه‌لان بمحافظة كركوك”.

مشيراً الى ان الزعيم الكوردي دعا إلى “إنهاء التدخلات العسكرية في الأراضي الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها”.

كما قال المسؤول الحزبي الكوردي بأن “بغداد وعدت الرئيس بارزاني بوقف الاجراءات العسكرية وعدم إرسال قوات الى قريتي طوبزاوة وتركه‌لان كما وعدت بإيقاف بناء مجمع سكني مخصص لضباط الجيش في قرية وتركه‌لان” .

وكان مزارعون كورد وتركمان في محافظة كركوك طالبوا، اليوم الاربعاء، بوقف الإنتهاكات ألتي يتعرضون لها على يد قوات الجيش العراقي وإرجاع اراضيهم ألتي تم الإستيلاء عليها ويمنعون من جني محاصيلها.

وقال ممثلوا المزارعين في مؤتمر صحفي عقد في قرية طوبزاوه، اليوم الاربعاء، وحضره مراسل (باسنيوز): انه “بعد 10 ايام من التظاهرات والاحتجاجات واغلاق للشوارع، بسبب استيلاء قوات تابعة للجيش العراقي على أراضي في قرى طوبزاوه و يايچي و بلاوە وعدة قرى اخرى، نطالب من داخل هذه الخيمة التي نصبناها للإحتجاج، بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحقنا والإستيلاء على الأراضي ألتي بدأتها هذه القوات كما كان يفعل نظام البعث البائد”.

وكان هؤلاء المزارعون الكورد قد ناشدوا القيادة السياسية في إقليم كوردستان خلال الايام الماضية بالتدخل لوقف الانتهاكات ألتي ترتكب بحقهم وانهاء الوضع المتوتر في مناطقهم .