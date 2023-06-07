يونيو 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كتلة الديمقراطي تحسم أمرها من جلسة الموازنة غداً

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فى :أخبار عــامة
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كتلة الديمقراطي تحسم أمرها من جلسة الموازنة غداً

حسمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفها من حضور جلسة مجلس النواب المقررة غداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وقالت النائبة عن الكتلة نجوى حميد لوكالة {الفرات نيوز} :”نواب الحزب الديمقراطي سيحضرون جلسة يوم غد للتصويت على الموازنة”.
وأضافت “تم تبليغنا بذلك، ونُشر جدول اعمال الجلسة واننا نواب عن الشعب قبل ان نكون نوابا عن الحزب لذلك فعلينا الحضور”.
وكان مجلس النواب، حدد غداً الخميس ، موعداً للتصويت على مشروع الموازنة الثلاثية.
وتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، “التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).
وفي تصريح مفاجئ لوزيرة المالية طيف سامي قالت أمس ان وزارة المالية ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة.
يشار الى ان أغلب القوى السياسية وعبر تصريحات لوكالة {الفرات نيوز} أعلنت حضورها لجلسة الغد والتصويت لصالح الموازنة.

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