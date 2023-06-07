يونيو 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مقتل 3 أشخاص طعناً في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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مقتل 3 أشخاص طعناً في أربيل

قتل 3 أشخاص من أفراد عائلة واحدة بالسكين في حي مامزاوه في أربيل، في حين توجهت قوات الشرطة والآسايش إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها في ملابساته.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بهروز فريدون، اليوم الأربعاء (7 حزيران 2023)، أن “الحادث وقع ليلة أمس في حي (مامزاوه) وتم العثور على الجثث صباح اليوم.

وبيّن أن قوات الشرطة والآسايش هرعت إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها في ملابساته.

تحدث إمام جامع وقع الحادث بالقرب منه لشبكة رووداو الإعلامية، واصف الحادث بـ “المؤلم”.

وأضاف أن “عمر الرجل يتراوح بين 60 و70 عاماً، فيما يتراوح عمر زوجته بين 50 و60 عاماً، ويبلغ ابنهما نحو 10 أعوام”، منوّهاً إلى أن “الرجل كوردي وزوجته من المكون العربي”.

وأشار إلى أن “الرجل كان يتردد على الجامع دائماً لكنه لم يحضر لتادية صلاتي الصبح والظهر اليوم”، مرجحاً أن يكون الحادث قد وقع قبل صلاة الفجر.

ولفت إلى أن “العائلة انتقلت إلى الحي منذ نحو شهرين تقريباً”.

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