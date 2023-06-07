(بالصورة) حرقت جثته.. القبض على إمرأة قتلت زوجها بالاتفاق مع عشيقها في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهمة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثته.

وذكرت المديرية في بيان، “أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع عن وجود جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق والانتقال إلى محل الحادث”.

مشيرة الى أنه “بعد التحري وجمع المعلومات وجهد مميز أثمر عن إلقاء القبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهما انهارت زوجة المجني عليه واعترفت صراحة بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها”.

مردفةً بأنه “تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.