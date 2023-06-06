السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن: مستعدون لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان

أعربت السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن، إميليا جورجيفا، عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان، مشيدة بالتقدم العمراني في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبالها من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (6 حزيران 2023)، حيث تباحثا آخر المستجدات في العراق والمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على “أهمية ضمان واحترام حقوق الإقليم المكفولة دستورياً”، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل.

أدناه نص بيان رئاسة حكومة إقليم كوردستان:

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران (يونيو) 2023، السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد رئيس الحكومة رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع سويسرا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف المجالات.

وأشارت السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إلى التقدم الحاصل في مسيرة الإعمار والبناء في إقليم كوردستان، كذلك أعربت عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع الإقليم، ولا سيّما في المجالات الصناعية والتبادل التجاري.

وفي سياق الاجتماع ذاته، جرت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية ضمان واحترام حقوق الإقليم المكفولة دستورياً، إلى جانب تسليط الضوء على وضع مخيمات النازحين واللاجئين في الإقليم وضرورة تهيئة الظروف الملائمة من أجل عودتهم الطوعية إلى مساكنهم، فضلاً عن بحث الآثار السلبية للتغير المناخي وضرورة الحفاظ على الموارد المائية.