د. فيان صبري: لن نساوم على مستحقات اقليم كوردستان المالية

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ان المطالب وجمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، كان الهدف منها عقد الجلسة قبل بدء العطلة التشريعية، مشيرةً الى ان هيئة رئاسة البرلمان حددت الخميس موعداً لعقد الجلسة لهذا السبب.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز): “تم جمع تواقيع 100 نائب لعقد جلسة البرلمان، وحددت رئاسة البرلمان الخميس المقبل موعداً لعقد هذه الجلسة، وذلك لأن العطلة التشريعة للمجلس تبدأ يوم الجمعة المصادف 9-6-2023” .

وحول الاتفاق مع ائتلاف إدارة الدولة بخصوص المواد التي تخص إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، قالت صبري: ” ان المباحثات مستمرة لحين الوصول الى نتيجة تكون مرضية ومقبولة لدى حكومة الإقليم”.

مشددة، انه “لن تكون هناك مساومات على مستحقات الشعب الكوردستاني، وسنحاول الحصول على مستحقاتنا الدستورية برؤية وحل وسط مقبول لدى الجميع”.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وبدعم من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أجرت بعض التعديلات على المواد المتعلقة بحقوق واستحقاقات اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، وإذا ما تم التعديل بالطريقة التي يريدونها، سيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بإقليم كوردستان.