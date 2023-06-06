يونيو 07, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إغلاق 13 محطة وقود في اربيل بسبب البنزين الرديء

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
136 مشاهدات

إغلاق 13 محطة وقود في اربيل بسبب البنزين الرديء

اعلنت محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، إغلاق 13 محطة وقود بسبب بيع البنزين الرديء الجودة.

وقالت المحافظة في بيان ان ” لجانها فتشت من 13 ايار الماضي ولغاية الاول من حزيران الجاري 132 محطة وقود حيث قامت بإغلاق 13 محطة بسبب بيع البنزين رديء الجودة “.

وذكر البيان اسماء المحطات التي تم إغلاقها وذلك كجزء من العقوبات التي تتبعها السلطات المحلية في اربيل بحق المحطات التي تكرر المخالفة.

واعلنت محافظة اربيل السنة الماضية حملة واسعة لاغلاق و تغريم المحطات المخالفة.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم قد اعلنت في 30 من شهر نيسان الماضي خفض سعر البنزين لجميع السيارات الى 750 دينارا للتر الواحد.

facebookShare on Facebook
Post Views: 146

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi