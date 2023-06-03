إعادة فتح معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وروجآفا

افاد مدير معبر فيشخابور الدولي، شوكت بربهاري، بافتتاح معبر فيشخابور البري بين إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا (روجآفا).

وقال بربهاري لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (3 حزيران 2023)، انه سيتم إعادة فتح معبر فيشخابور الدولي بين إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا (روجآفا)، يوم الاثنين المقبل.

في 11 أيار 2023، قررت حكومة إقليم كوردستان، إغلاق معبر فيشخابور إلى إشعار آخر أمام الحركة التجارية والدبلوماسية وغيرها، مع إعطاء مهلة أسبوع واحد لعودة الزائرين من وإلى سوريا. وأغلقته لاحقاً بتاريخ 20/أيار الماضي.

وحمّل المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا متمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مسؤولية إغلاق معبر فيشخابور – سيمالكا، داعياً إلى تدخل الجانب الأميركي والضغط لوقف “الانتهاكات”.

وذكر المجلس في بيان، الجمعة (12 أيار 2023)، أنه “في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكوردي أقدمت الإدارة التابعة لـ PYD، على منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكوردي بالعبور إلى إقليم كوردستان تلبية لدعوة من فخامة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في 11 أيار 2023”.

يذكر انه افتتح منفذ سيمالكا بين إقليم كوردستان، وروجآفا منذ عام 2013، وهو طريق رئيسي ومهم للتجارة والاقتصاد وحركة المواطنين والمنظمات الإنسانية، لكنه أغلق مؤقتاً بين الجانبين لعدة مرات خلال تلك السنوات.

وتدخل عبر المعبر أكثر من 60% من المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والدقيق، ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد إلى روج آفا، كما يدخل المواطنين والمرضى بأمراض خطيرة وكذلك العرائس إلى إقليم كوردستان.