الاتصالات تكشف سياسة جديدة لعمل شركات الانترنت في العراق

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن سياسة جديدة لعمل شركات الانترنت في العراق.

وقالت الوزيرة هيام الياسري، في تصريح صحفي: إن “وزارة الاتصالات استلمت تركة ثقيلة في أسباب عدم التزام بعض شركات الانترنت لاسيما الشركات الكبيرة جدا والمحتكرة للسوق التي تسيطر على أكثر من 80‎%‎ من السوق ولديها عقود نافذة”.

وأضافت الياسري، أن “الوزارة تتخذ حاليا إجراءات وصلت إلى حد التقاضي في المحاكم ضد الشركات التي تقدم خدمة سيئة للمواطنين، والتي لم تلتزم بأسعار الوزارة”.

ولفتت إلى أن “هذه الشركات تنتهي عقود بعضها خلال الأشهر المقبلة، لذلك الوزارة عاكفة من الآن على إعداد سياسة وعقود جديدة، وبالتأكيد لن تسمح لأي شركة فشلت في تقديم الخدمة على مدى السنوات السابقة والأشهر الماضية، بأن تتسلم عقودا جديدة لتجهيز الخدمة، وستتم إتاحة المجال للشركات الكفوءة فقط”.

وأكدت الياسري، أن “العقود الجديدة التي سيتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الحالي، ستكون عقودا مختلفة بسياسة جديدة، على رأس أولوياتها منع احتكار شركة معينة بعينها لسوق الانترنت، مع تشديد الإجراءات ضد الشركات ومحاسبة المخالفة منها، لأن العقد شريعة المتعاقدين”.