نيجيرفان بارزاني يهنئ الاتحاد الوطني بذكرى تأسيسه الـ48

نيجيرفان بارزاني يهنئ الاتحاد الوطني بذكرى تأسيسه الـ 48

أمل أن تحفز هذه الذكرى وتشجع على الوئام والتلاحم ووحدة الصف

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، الاتحاد الوطني الكوردستاني بالذكرى السنوية الـ48 لتأسيسه.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم فقد “أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بارك له فيها وللمجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمكتب السياسي وجميع أعضاء وجماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني آملاً لهم الموفقية والنجاح”.

واضاف البيان أنه “إلى جانب الإشارة إلى كفاح وتاريخ الاتحاد الوطني ذكّر رئيس الاقليم بمكانة ودور المرحوم الرئيس مام جلال، وعبر عن أمله في أن تحفز هذه الذكرى وتشجع على الوئام والتلاحم ووحدة صف الأطراف السياسية، خاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني”.

واشار البيان الى ان “رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد عبّر باسمه وباسم قيادة الاتحاد الوطني، عن شكره وإمتنانه لتهنئة واتصال رئيس إقليم كوردستان راجياً له الموفقية”.