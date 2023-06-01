استطلاع للرأي: 80% من مواطني إقليم كوردستان مستعدون للمشاركة في الانتخابات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته منظمة مدنية غير حكومية في إقليم كوردستان ، عن استعداد 80% من الناخبين المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجراؤها في الإقليم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الاستطلاع الذي أجرته منظمة ” مالي سَرْكَوتن” بدعم من “الصندوق الدولي لدعم الديمقراطية” ، وشارك فيه 655 شخصاً ، 51% منهم من الاناث ، و49% من الذكور من الذين يحق لهم التصويت و مختلف الاعمار والمستويات الدراسية ، أظهر استعداد 80% من المشاركين ، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع ، قال 23٫8 من المشاركين ، ان هناك عراقيل امام مشاركة المرأة في الانتخابات ، مقابل ٪24٫7 ينفون وجودها.

وارجع 18% من المشاركين وجود العراقيل امام النساء الى العوامل الاجتماعية و13% الى انعدام الثقة ، و 3% الى عوامل دينية ، و14% الى تدني مستوى الوعي لدى الناخبات.

وحول أسباب عدم فعالية النساء ، ارجع 25% السبب الى الطبيعة النسوية ، و21% الى عدم افساح المجال امامها .

كما أظهرت نتائج الاستطلاع استعداد 80% من المشاركين ، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة .