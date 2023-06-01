يونيو 01, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل تنفي تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية

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فى :أخبار عــامة
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أربيل تنفي تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية

نفت المديرية العام لمديرية صحة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنباء تفيد بتسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أن “الأخبار التي تتحدث عن تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية بعيدة عن الحقيقة”، مشيرة إلى أن “هذه الحالات تخص محافظات وسط وجنوب العراق ولا علاقة لها بمحافظة أربيل”.

وأكدت أن “محافظة أربيل سجلت حتى الآن حالتين بالحمى النزفية”.

وكانت مديرية صحة أربيل، قد أعلنت أمس الأربعاء، وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، نتيجة مضاعفات إصابته بالحمى النزفية.

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