العراق خارج لائحة الدول الأقوى في مجال التعليم خلال 2023

احتلت دولة الدنمارك، المرتبة الأول على مستوى العالم في مجال التعليم، وذلك بحسب تصنيف ليجاتوم للعام الحالي 2023.

وفقا للتصنيف، فأن قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم لم تشهد تواجد العراق بينهم.

*قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم

1. الدنمارك

2. السويد

3. النرويج

4. فنلندا

5. سويسرا

6. هولندا

7. لوكسمبورغ

8. آيسلندا

9. ألمانيا

10. نيوزيلاندا

11. أيرلندا

12. المملكة المتحدة

13. كندا

14. ألنمسا

15. أستراليا

16. اليابان

17. سنغافورة

18. بلجيكا

19. الولايات المتحدة الأمريكية

20. تايوان

21. أستونيا

22. هونغ كونغ

23. فرنسا

24. أسبانيا

25. التشيك

26. البرتغال

27. سلوفينيا

28. مالطا

29. كوريا الجنوبية

30. إيطاليا

يشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها