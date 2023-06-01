بلديات نينوى: باشرنا بإزالة الدور والأملاك المتجاوزة في عموم الوحدات الادارية

اعلنت مديرية بلديات محافظة نينوى (مركزها الموصل) ،اليوم الخميس ، عن الشروع بتنفيذ قرار لازالة الاملاك المتجاوزة في عموم الاقضية والنواحي التابعة للوحدات الإدارية ضمن حدود المحافظة.

وقال مدير بلديات نينوى رعد الحديدي لمراسلة (باسنيوز): ان” بلديات نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية شرعت بأعمال إزالة الدور والأملاك المتجاوزة بالاضافة الى المحلات ايضا “.

واضاف الحديدي ، ان ” الإزالة شملت ايضا الاملاك والبيوت التي تعترض سير تنفيذ مشروع توسعة مداخل بعض الاقضية واولها قضاء تلكيف من جهة قرية بعويزة والتي تم إستملاكها من أصحابها لصالح البلدية وخدمة للصالح العام “.

وبين الحديدي ، ان “التجاوزات شملت عموم الاقضية والنواحي والقرى ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى.”

من جانبهم ، انتقد العديد من المواطنين من سكان الوحدات الادارية في نينوى قرار ازالة عقاراتهم ومنازلهم مطالبين الجهات الحكومية بالتريث او توفير عقارات ومنازل بديله لهم كونهم من ذوي الدخل المحدود.