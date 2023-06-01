يونيو 01, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

“الديمقراطي” يهنئ الاتحاد الوطني بالذكرى 48 لتأسيسه

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فى :أخبار عــامة
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“الديمقراطي” يهنئ الاتحاد الوطني بالذكرى 48 لتأسيسه

وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس 1 حزيران 2023، التهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني، في الذكرى 48 لتأسيسه.

وجاء في نص البيان:

بمناسبة الذكرى ال 48 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، نهنئ قيادة الاتحاد وأعضاءه وجماهيره، ونؤكد على ضرورة التعاون بين كافة الأحزاب السياسية في كوردستان، لمواجهة التحديات الراهنة، والدفاع عن حقوق المواطنين وحماية الكيان الدستوري للإقليم وإنجازاته وتعزيز وحدة الصف بين سائر القوى السياسية، والعمل على حل كافة المشكلات، وإجراء الانتخابات للولاية السادسة لبرلمان كوردستان لتعزيز أسس الديمقراطية.

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