رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الاتحاد الوطني الكوردستاني في ذكرى تأسيسه

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 1 حزيران 2023، تهنئة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أتوجه بخالص التهاني لقيادته وأعضائه وجماهيره، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ونأمل في هذه المناسبة أن تعمل جميع القوى السياسية معا، وتدفع كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/6/1