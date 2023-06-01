رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: هناك تقدّم في المفاوضات بشأن حصة كوردستان في موازنة 2023

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د. فيان صبري، اليوم الخميس، أن المحادثات بين اطراف “ائتلاف إدارة الدولة” بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة، تشهد تقدما جيدا.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز): “ان المحادثات بين اطراف ائتلاف إدارة الدولة مستمرة، وهناك تقدم جيد في المفاوضات”.

واضافت “ان مجلس النواب العراقي لن يعقد جلسته حتى يتم الاتفاق على حصة الاقليم في الموازنة، لأن قانون الموازنة من القوانين التي لا يمكن تمريرها بالاغلبية أو الأقلية، فهو يخص جميع المواطنين، وهناك اتفاق على تمرير عدد من القوانين باتفاق جميع الاحزاب التي شكلت الحكومة”.

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، على تطبيق ما جاء في بيان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مشيرة الى انه ” لن نلتزم بأي مادة تتعارض مع الدستور، ويجب ان يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة بموافقة حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية”.

ويضم ائتلاف إدارة الدولة كلاً من الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالفي السيادة والعزم، وحركة بابليون، وهي الأطراف الرئيسية التي تشكل الحكومة العراقية.