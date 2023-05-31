أردوغان يدعو نيجيرفان بارزاني رسمياً لحضور مراسم أدائه القسم في أنقرة

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مراسم أدائه القسم في أنقرة، عقب انتخابه رئيساً لتركيا لولاية جديدة.

وهنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء (31 أيار 2023)، الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية، معرباً عن أمنياته بالنجاح والموفقية له والشعب والحكومة التركيين.

وفاز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة ثانية من الاقتراع يوم (28 أيار 2023)، بعد حصوله على 52,2% من الأصوات مقابل 47,8% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

نيجيرفان بارزاني أكد “رغبة إقليم كوردستان في توطيد علاقاته مع تركيا في المجالات كافة”.

من جانبه أعرب أردوغان عن شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان، مجدداً التأكيد على “رغبة بلاده تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان”.

الرئيس التركي وجّه دعوة رسمية لرئيس إقليم كوردستان لـ “حضور مراسم أدائه القسم في أنقرة”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم الأربعاء، 31 أيار 2023، بارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية.

وعبّر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن أمنياته بالنجاح والموفقية للرئيس أردوغان والشعب والحكومة التركيين، مبيّناً رغبة إقليم كوردستان في توطيد علاقاته مع تركيا في المجالات كافة.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير لتهنئة واتصال رئيس إقليم كوردستان، جدد الرئيس أردوغان التأكيد على رغبة بلاده في المزيد من تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، ووجه دعوة رسمية للرئيس نيجيرفان بارزاني لحضور مراسم أدائه القسم في أنقرة.

التباحث بشأن أوضاع المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت جانباً آخر من المحادثة بين الجانبين”.