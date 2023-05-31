مفوضية الانتخابات: إجراء انتخابات إقليم كوردستان مع مجالس المحافظات غير ممكن

أعلنت مفوضية الانتخابات أن 17 مليوناً من أصل 24 مليوناً ناخب مسجلون بايومترياً، مؤكدة أن إجراء انتخابات برلمان كوردستان مع انتخابات مجالس المحافظات “غير ممكن من الناحية الفنية”.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب ريبوار هادي، اليوم الأربعاء (31 أيار 2023)، لاعضاء مجلس المفوضين والكادر الفني المتقدم في المفوضية.

اللقاء تناول بحسب بيان لمجلس النواب، “استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة”.

وقدمت اللجنة القانونية جملة من التساؤلات والاستفسارات بشأن استعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى وجه الخصوص انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

مداخلات اعضاء اللجنة ركزت على “ضرورة الاسراع في اعلان النتائج الاولية بفترة لا تتجاوز 24 ساعة، واعداد الناخبين المسجلين والبطاقات البايومترية الموزعة ونسبة توزيعها في كل محافظة، فضلا عن التأكيد على معالجة عدم ظهور البصمة لبعض الناخبين، بالاضافة الى تحديد مبلغ الدعاية الانتخابية”.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى مدى إمكانية اجراء انتخابات إقليم كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

من جانبهم استعرض رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “عملها واستعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

وأشاروا إلى أن “المفوضية شرعت بوضع جدول عملياتي تضمن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين وتسجيل التحالفات والمرشحين”، مؤكدين على ضرورة “تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجرائها في 20 كانون الأول 2023، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات”.

في السياق نفسه أشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الكلي حاليا يبلغ “أكثر من 27 مليوناً، وعدد المسجلين بايومترياً أكثر من 17 مليوناً، وغير المسجلين اكثر من 9 ملايين، في حين بلغت عدد البطاقات الموزعة 15 مليوناً ، وغير الموزعة أكثر من 2 مليون بطاقة”.

وشددوا على أن اجراء انتخابات إقليم كوردستان مع انتخابات مجالس المحافظات “غير ممكن من الناحية الفنية”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد حكمت يوم (30 أيار 2023)، بــ “عدم دستورية” قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان “منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها” في (6 تشرين الثاني 2022).

في بيان أصدره بعد قرار المحكمة، أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنه قام بكل المحاولات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها، داعياً جميع الأطراف في إقليم كوردستان إلى تحمّل مسؤولياتها والتعاون لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة.