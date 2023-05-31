استرداد نحو 5 مليارات دينار خلال 3 اشهر من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، استرداد نحو خمسة مليارات دينار خلال 3 اشهر من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية اليوم الاربعاء (31 ايار 2023) ان “المشمولين بالاعانة الاجتماعية ضمن الوجبة الثانية 58،070 من بينهم فئة ذوي الاعاقة”، مبينا ان “عدد المشمولين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لهذا الشهر بلغ 80 ألفاً”.

واضاف الاسدي: “اصدرنا البطاقات الذكية لاكثر من 35 ألفا من الاسر ضمن الوجبة الاولى ليكون عدد الاسر المشمولة خلال هذا الشهر 179،746″، مردفاً: “اكملنا اجراءات البحث الاجتماعي لأكثر من مليون و80 ألف اسرة ورفعهم على قاعدة البيانات، وتمت مقاطعة البيانات لاكثر من 820 ألف اسرة”.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اعلن ان الوجبة الثانية من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية بلغت 12 ألفا ليكون العدد الكلي للذين تم كشفهم خلال 3 اشهر 175 ألف متجاوز على الاعانة.

ونوه الى قطع الاعانة عن 117،323 من الاسر المتجاوزة على الاعانة الاجتماعية لغاية 15-5-2023.

الاسدي، اكد “استرداد نحو خمسة مليارات دينار خلال 3 اشهر من المتجاوزين على الاعانة، واسترداد 21 مليار دينار منذ انطلاق عملية مقاطعة البيانات”، لافتا الى “شمول 7،500 اسرة اضافية من مبالغ الامن الغذائي وسيتم اطلاق الدفعة الاولى لهم لشهر حزيران يوم غد الخميس”.

اما بخصوص مقاطعة البيانات مع مديرية المرور العامة، اوضح الاسدي انه “تم الكشف عن 65,104 ممن بحوزتهم عجلة ومستمرين باستلام الاعانة الاجتماعية، وتم ايقاف الاعانة لهذا الشهر عن 10,217 ممن يمتلكون عجلة موديل 2016 فما فوق”.

ونوه الى ان “هناك 253,004 مستفيدا تم اكتشاف تسجيل سيارات باسماء زوجاتهم وجاري العمل على تدقيق بياناتهم لغرض ايقاف المتجاوزين على الاعانة، كما ان هناك نحو مليون فرد من الاسر كانوا يستلمون الاعانة وهم بالغين ويجري تدقيقهم الان”.

وبين الاسدي ان “عدد الاسر التي تستلم الاعانة الاجتماعية في محافظة الديوانية 91,417، وفي 🔷 الاسبوع الماضي اعلنا شمول 9,083 اسرة بالاعانة الاجتماعية”، معلنا عن “شمول 1,397 معاقاً في المحافظة بالاعانة الاجتماعية ليصل عدد المشمولين الى 10,480 اسرة”.

واضاف وزير العمل انه “تم انجاز معاملات 40,948 اسرة تمهيدا لشمولهم في الوجبات القادمة، وتمت مقاطعة بيانات 17,536 اسرة في الديوانية وبانتظار وصول الباحث الاجتماعي”.

كما اضاف انه “تم شمول 16,732 اسرة بالاعانة الاجتماعية في المحافظة ضمن مبالغ الامن الغذائي خلال العام الحالي، وشمول جميع الذين تنطبق عليهم شروط منح الاعانة من مرضى غسيل الكلى”.

واشار الى “افتتاح لجنتين فرعيتين في قضائي الشنافية والسدير وعلى المستفيدين مراجعة اللجان الجديدة ابتداء من الاحد القادم، وشمول 230 باحث عن العمل بالقروض الميسرة في المحافظة ليصل مجموع القروض الممنوحة للمحافظة 6,517 “.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية قال ايضا انه “تم بحث تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية بتقديم تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة ليتم إعادة التصويت على القانون بما يخدم هذه الشريحة المهمة والتي أولت الحكومة اهتماما كبيرا بها”.