النزاهة ترصد إدخال مواد معفية من الجمراك بكميات كبيرة في نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، في نينوى مخالفات وتلكؤا بعدد من المشاريع وإدخال موادا معفية من الجمارك بكميات تفوق الحاجة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت مخالفات تنفيذ مشروع تجهيز ونصب منظومة الكاميرات في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة الموصل”.

وأضاف البيان، أنه “تم ضبط أوليات عقد استثمار مصنع ألبان الموصل المحال على إحدى شركات المقاولات العامة أواخر العام الماضي، مشيرة إلى وجود تلكؤ ومخالفات في بنود العقد، وقيام الشركة المتعاقدة بإدخال حديد ومواد إنشاء”.