مسرور بارزاني يطالب باعتبار الرواتب المدّخرة ديوناً على الحكومة العراقية

طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني باعتبار رواتب موظفي إقليم كوردستان المدّخرة، ديوناً على الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، خلال افتتاح معمل للألبان في قضاء ميركسور في أربيل.

واشار مسرور بارزاني الى انه تم التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الفترة السابقة، مؤكداً ان اعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي أثاروا العقبات أمام ذلك الاتفاق.

الاسبوع الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية إكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق، لسنوات (2023 – 2024 – 2025)، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بحقوق ومستحقات إقليم كوردستان، بطلب من نواب ممثلين عن الكتلة الشيعية بالبرلمان، ليتم إرسال المشروع الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه.

واكد مسرور بارزاني أن التغييرات الجارية على الموازنة العامة ستضر بإقليم كوردستان في حال تنفيذها، مشددّاً على أنه “لن نتخلّى عن حقوقنا الدستورية”.

من ضمن التعديلات التي أجريت على المادتين، تلزم حكومة إقليم كوردستان بإعادة 10%، شهرياً، من رواتب موظفي الإقليم المدّخرة لدى الحكومة في إقليم كوردستان، وقد صوت أعضاء اللجنة المالية بالموافقة على الفقرة الجديدة.

وفي هذا الإطار، ذكر مسرور بارزاني أن “بغداد كانت السبب في إدخار رواتب موظفي إقليم كوردستان، ويجب اعتبار تلك الرواتب المدخرة ديوناً على الحكومة العراقية”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أكد، الأحد (28 أيار 2023)، أن محاولات خرق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان غير مقبولة ابداً، مشيرا الى ان الشعب سئم الصراعات والمشاكل السياسية.

وقال نيجيرفان بارزاني إن العمل واجب ومسؤولية، لافتاً الى أن وضع بعض الاطراف بالعراق عوائق أمام الاتفاقات السياسية هو موضع قلق.

واشار الى ان “جميع الاطراف تعلم انه بعد عقد اتفاق إدارة الدولة لتشكيل الحكومة العراقية الاتحادية، ساد نوع من الاستقرار السياسي البلد، ويتطلّع الشعب العراقي والأصدقاء في أنحاء العالم بأمل وسرور للمخرجات الإيجابية لهذا الاتفاق، وقد بنوا عليه الأماني لمستقبل أفضل”.

وتابع: “إنه محل قلق عميق وخيبة، أن يحاول بعض الأطراف وضع العوائق أمام الاتفاقات والتفاهمات بين الأطرف. إن هذا الأسلوب من التعامل والمحاولات لخرق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان غير مقبولة بأي شكل، ولا ينفع اي طرف ولا العراق واستقراره”.

واكد نيجيرفان بارزاني ان “هذا تكرار فقط لتجربة فاشلة انتهت دائماً بالإضرار بالعراق وبجميع مكونات الشعب العراقي”، داعياً “جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بالاتفاقات وحماية العملية السياسية واستقرار البلاد”.