مجلس امن اقليم كوردستان: القبض على نحو 670 شخص بتهمة تجارة المخدرات في 4 أشهر

اعلن مجلس امن اقليم كوردستان يوم الاثنين، القاء القبض على نحو 670 شخص بتهمة الاتجار بالمخدرات والتعاطي.

وذكر المجلس في بيان؛ أنه “في الجهود المستمرة لمجلس امن اقليم كوردستان وبهدف الاستقرار المجتمعي و مكافحة المخدرات وبناء مجتمع صحي، من تاريخ 23 كانون الثاني ولغاية 22 أيار من السنة الجارية تمكنت قوات الاسايش من اعتقال 667 شخصا بتهمة تجارة المخدرات و التعاطي”، مشيرا إلى ان “285 شخصا منهم اعتقلوا بتهمة تجارة المخدرات وعدد منهم تجار كبار”.

وأضاف المجلس في بيانه؛ أنه “في الوقت ذاته تم ضبط 45.8 كيلوغرام من المواد المخدرة التي تتضمن 34.161 كيلوغراما من الكريستال و 1.5 كيلوغرام من الهيروين و 3.960 كيلوغرامات من الحشيش و 4.585 كيلوغرامات من الترياق اضافة الى 374 غرام من الجامايكا 500 غرام من الماريجوانا”.

وأشار إلى “ضبط 530 كيلوغراما من الحبوب المخدرة من نوع كبتاجون و 2775 شريطا من حبوب ترامادول و 70 كيلوغراما من أوراق الشاي مخلوطة مع مواد مخدرة من نوع الهيروين”.

ولفت إلى أن “جميع المتهمين فُتحت لهم محاضر التحقيق و تم ارسالهم الى المحكمة”.