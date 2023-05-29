سامان برزنجي: مؤسسة الملك سلمان الخيرية ستفتتح مكتبا لها في أربيل

أستقبل وزير الصحة ووفد من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان وفدا من مؤسسة الملك سلمان للأعمال الخيرية والإنسانية في المملكة العربية السعودية.

قال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، في مؤتمر صحفي عقده الیوم الاثنین فی أربیل ، إن الوفد السعودي برفقة عدد من المختصين زاروا عدة مستشفيات في أربيل وقرروا فتح مكتب رئيسي في إقليم كوردستان.

وأضاف برزنجي : “التقينا في الأيام الماضية بوزير الخارجية السعودي الدكتور فهد وبحثنا عدة قضايا تتعلق بالقطاع الصحي ، بهدف أن تصبح السعودية داعمة للقطاع الصحي في إقليم كوردستان،مشيرا أن “السعودية من الدول الرئيسية في العالم التي تدعم منظمة الصحة العالمية”.

وتابع : “ناقشنا عدة أهداف مثل دعم السعودية للقطاع الصحي في كوردستان ، وعلاج المستشفيات الذي لايتوفر هنا ، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين”.

وأوضح وزير صحة الاقليم :”لدى المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات الصحية والطبية ، لذلك طلبنا منهم إنتاجها في إقليم كوردستان في المستقبل وستقوم حكومة إقليم كوردستان بتقديم كافة التسهيلات ، حتى يستفيد إقليم كوردستان من دعم المملكة العربية السعودية من المنتجات المحلية” ،خاصة وأن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من المستشفيات والشهادات الدولية المهمة ، والتي يمكننا توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل ، كما طلبنا الاستفادة من تجربة السعودية في مجال إجراء إصلاحات القطاع الصحي السعودي.