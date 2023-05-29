استثمار كوردستان تعلن استئناف المشاريع السكنية غير المكتملة

اعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، د.محمد شكري، اليوم الاثنين، عن استئناف المشاريع السكنية التي توقفت ولم تستكمل، مطالباً أصحاب تلك المشاريع بفتح حسابات مصرفية جديدة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار: ” توقفت عدة مشاريع إسكانية في إقليم كوردستان من قبل التشكیلة الوزاریة، بينما أنفق الكثير من الاشخاص الاموال فيها، وهم في انتظار الانتهاء منها، ومن هنا اعلن استئناف عدد من هذه المشاريع لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، بما في ذلك مشروع فلوریا ستي في أربيل ومشروعي زين ستي وآرام ستي في دهوك، اضافة الى عدد من المشاريع في مناطق أخرى”.

واضاف “توجد بعض المشاريع التي لم نتمكن بعد من حل مشاكلها والبدء العمل فيها مجددا، لأن مشاكلها غير محددة وكثيرة، بما في ذلك مشروع دشتي بهشت الموجود في البرنامج الحكومي، ورغم ذلك نحن نأمل أن يستأنف العمل في هذا المشروع أيضا خلال العام الحالي، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه المشاريع بهدف حل مشاكلها بشكل جذري”.

وأوضح “ان المجلس الاعلى للاستثمار طلب من المشاريع السكنية التي لم يتم الانتهاء منها فتح حسابات مصرفية جديدة وايداع أموال المواطنين فيها حصرا، حيث لا يسمح للمستثمرين بتغيير أو تحويل مجرى أي أموال دون الحصول على الموافقات الرسمية، حيث سيتم سحب أي مصروفات مطلوبة للمشاريع من هذه الحسابات بموافقة المستثمر، مما يضمن عدم إهمال المستثمر وسير المشاريع بسلاسة”.