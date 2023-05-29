حكومة كوردستان تخصّص أكثر من 4 مليار دينار لمشاريع خدمية بالسليمانية

وافقت حكومة إقليم كوردستان على تخصيص أكثر من أربعة مليار دينار لإنجاز حزمةٍ من المشاريع الخدمية بمدينة السليمانية.

وأصدرت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، قراراً بالموافقة على تخصيص مبلغ أربعة مليار و644 مليون و637 ألف و500 دينار لإنجاز 14 مشروعاً خدمياً في السليمانية.

ووفق القرار الذي وقّعه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، تشمل تلك المشاريع، فتح طرقات ووضع خراسانات وإنشاء وتمدد شبكات الصرف الصحي.

كما تضمنت حزمة المشاريع، تعبيد الطرقات وتأمين الإسفلت السائل والوقود لتشغيل صهاريج نقل الإسفلت، إضافةً إلى مشاريع خدمية أخرى.