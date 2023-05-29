مايو 29, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

حكومة كوردستان تخصّص أكثر من 4 مليار دينار لمشاريع خدمية بالسليمانية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
105 مشاهدات

حكومة كوردستان تخصّص أكثر من 4 مليار دينار لمشاريع خدمية بالسليمانية

وافقت حكومة إقليم كوردستان على تخصيص أكثر من أربعة مليار دينار لإنجاز حزمةٍ من المشاريع الخدمية بمدينة السليمانية.

وأصدرت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، قراراً بالموافقة على تخصيص مبلغ أربعة مليار و644 مليون و637 ألف و500 دينار لإنجاز 14 مشروعاً خدمياً في السليمانية.

ووفق القرار الذي وقّعه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، تشمل تلك المشاريع، فتح طرقات ووضع خراسانات وإنشاء وتمدد شبكات الصرف الصحي.

كما تضمنت حزمة المشاريع، تعبيد الطرقات وتأمين الإسفلت السائل والوقود لتشغيل صهاريج نقل الإسفلت، إضافةً إلى مشاريع خدمية أخرى.

facebookShare on Facebook
Post Views: 114

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi